Ляшко призвал украинцев записаться на COVID-вакцинацию
При наличии вакцины и отсутствии желающих из приоритетных групп будут прививать записанных в лист ожидания
При наличии вакцины и отсутствии желающих из приоритетных групп будут прививать записанных в лист ожидания
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам с призывом людям в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса.
Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.
Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.
Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дию". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп, - сообщил он.
Как сообщалось, в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации - Минздрав. В пунктах прививки начинается вакцинация людей в возрасте 65+.
Также в Украине ускорились темпы вакцинации: за сутки более 70 тысяч новых прививок. Больше всего прививок сделали в Киеве.
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