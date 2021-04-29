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29 апреля 2021, 13:10 11

Ляшко призвал украинцев записаться на COVID-вакцинацию

29 апреля 2021, 13:10 11
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При наличии вакцины и отсутствии желающих из приоритетных групп будут прививать записанных в лист ожидания
При наличии вакцины и отсутствии желающих из приоритетных групп будут прививать записанных в лист ожидания
Фото из открытых источников
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам с призывом людям в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.

Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.

Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дию". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп, - сообщил он.

Как сообщалось, в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации - Минздрав. В пунктах прививки начинается вакцинация людей в возрасте 65+.

Также в Украине ускорились темпы вакцинации: за сутки более 70 тысяч новых прививок. Больше всего прививок сделали в Киеве.

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