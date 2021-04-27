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27 квітня 2021, 11:51 5

У МОЗ розповіли про COVID-вакцини, над виробництвом яких працюють в Україні

27 квітня 2021, 11:51 5
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Нині їх поки дві
Нині їх поки дві
Фото з відкритих джерел
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В Україні розробляють дві вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це сказав міністр Максим Степанов в ефірі ICTV, пише RegioNews.

"У нас є два кандидати на вакцину. Останнє – це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня… Вони проводять відповідні наукові розробки, уже досягли стабілізації лікарської форми, проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу", – сказав він.

Степанов додав, що є ще одна наукова розробка.

"Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - наголосив він.

Нагадаємо, в Україні побільшало людей, щеплених другою дозою вакцини від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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