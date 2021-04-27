У МОЗ розповіли про COVID-вакцини, над виробництвом яких працюють в Україні
Нині їх поки дві
Нині їх поки дві
В Україні розробляють дві вакцини від коронавірусної хвороби.
Про це сказав міністр Максим Степанов в ефірі ICTV, пише RegioNews.
"У нас є два кандидати на вакцину. Останнє – це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня… Вони проводять відповідні наукові розробки, уже досягли стабілізації лікарської форми, проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу", – сказав він.
Степанов додав, що є ще одна наукова розробка.
"Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - наголосив він.
Нагадаємо, в Україні побільшало людей, щеплених другою дозою вакцини від коронавірусу.
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