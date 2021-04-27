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27 квітня 2021, 16:22 5

У Миколаївській ОДА сподіваються на вихід з "червоної" зони до свят

27 квітня 2021, 16:22 5
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Поки в області смертність пацієнтів з COVID перевищує середній показник по країні
Поки в області смертність пацієнтів з COVID перевищує середній показник по країні
Фото управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА
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Миколаївська область продовжує перебувати в» червоній " зоні карантину. На сьогодні в регіоні перевищено два показники епідбезпеки.

Про це в ході брифінгу в ОДА розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Оксана Черненко, передає RegioNews з посиланням на SVIDOK.info.

Один з показників це кількість госпіталізацій, який на сьогодні становить 68 при нормі не більше 60 на 100 тисяч населення. А також коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, який в регіоні становить 20,6% при нормі 20%.

Що стосується показника, за яким область увійшла в" червону " зону, а це завантаженість ліжок з киснем, його вдалося знизити — він не перевищує норму в 60%, А становить на сьогодні 57,19%.

Я сподіваюся, що ми вжили всіх заходів, щоб збільшити число тестувань, тому що громадяни роз'їхалися на дачі, і трохи ця кількість знизилася. Тестами ми забезпечені. Сподіваюся, що ми дуже швидко вийдемо з "червоної" зони, залишилося кілька днів. Сподіваюся, до свят вийдемо, - висловила надію Черненко.

При цьому вона закликала жителів області на свята утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, дотримуватися дистанції в храмах, надягати маски і користуватися дезінфекторами. Але краще все ж залишитися вдома.

На Миколаївщині станом на ранок 27 квітня 314 нових випадків COVID, померли 13 осіб. При цьому в ході цього ж брифінгу Оксана Черненко відзначила, що в Миколаївській області смертність пацієнтів з COVID перевищує середній показник по країні.

Як повідомлялося 23 квітня, показники захворюваності COVID-19 на Миколаївщині трохи покращилися - головний санлікар області. Але показник госпіталізації поки ще високий.

Вчора повідомлялося, що у Миколаєві через "червону зону" мітингують перевізники: увірвалися в міськраду. Вони вимагають дозволити їм працювати.

COVID-19 захворюваність Миколаївська ОДА червона зона Смертність

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