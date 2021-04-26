На Буковині реанімації двох COVID-лікарень досі завантажені на 100%

Водночас загалом зайнятість ліжок для пацієнтів з цим захворюванням становить 35%

Водночас загалом зайнятість ліжок для пацієнтів з цим захворюванням становить 35%

Фото з відкритих джерел

У Чернівецькій області ситуація із завантаженістю COVID-лікарень загалом покращується, але реанімації у двох лікарнях Буковини досі завантажені на 100%.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми зараз відзначаємо позитивну динаміку щодо завантаженості госпітальних баз. Наразі із 2479 ліжок, які розгорнуті для пацієнтів із COVID-19, станом на сьогоднішній ранок зайнятими залишалися 903 ліжка, це близько 35%. Натомість досить високою залишається завантаженість реанімаційних відділень - близько 60%. А реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької міської лікарні №3 заповнені на 100%, - сказав Чорний.

За його словами, найважча ситуація із завантаженістю ліжок залишається у трьох міських лікарнях Зокрема, у міських лікарнях №№3 і 4 зайнято 65-66% ліжок, а в лікарні №1 - 53%.

Проте і в обласному центрі ми також бачимо покращення ситуації, міських пацієнтів із Чернівців уже не везуть у районні лікарні, тут вистачає власних ліжок. Крім того, Чернівецька міська дитяча лікарня, яка раніше готувалася для переходу на госпітальну базу для хворих на COVID-19, поки не буде залучатися до боротьби із цим вірусом. Наразі ситуація, яка складається зараз, цього не вимагає, - додав обласний чиновник.

Він зазначає, що для того, щоб ситуація із захворюваністю в області і далі лише покращувалася, потрібно мати соціальну відповідальність та дотримуватись рекомендацій МОЗ щодо носіння масок, соціальної дистанції, користування антисептиками тощо.

Як повідомлялося, 21 квітня у Чернівецькій області скасували "червону” зону карантину. Таке рішення ухвалила на засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.