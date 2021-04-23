Показники захворюваності на COVID-19 на Миколаївщині трохи покращилися - головний санлікар області

Але показник госпіталізації поки ще високий

Але показник госпіталізації поки ще високий

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На сьогодні ситуація в Миколаївській області з рівнем інфікування ковідом залишається тривожною, проте з тенденцією до поліпшення.

Про це на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС розповів головний санітарний лікар області Володимир Клочко, передає RegioNews з посиланням на Свідок.info.

На жаль, ситуація тривожна. Наприклад, за минулу добу ми отримали 383 хворих. В цьому напрямку у нас був "лідер" Миколаїв, але є деякі моменти, які дозволяють сказати, що ситуація трохи покращилася. Тому що показники, які входять до постанови Кабміну №1236, у нас були чотири негативних і два позитивних. Сьогодні ж навпаки. Рівень захворюваності на грип та ГРЗ у нас -13,6 від порогових показників. Це позитив. Підтверджених випадків "ковіду" у нас 63% при допустимому не більше 65%. Теж позитивна позиція. Експрес-тест на визначення антигену коронавірусу - взагалі все добре, тому що показник становить 1095, а він може бути не менше 300. Ми тут лідери. Що стосується показника кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом за останні сім днів з розрахунку на 100 тис. населення, то він складається 76 при допустимих не більше 60. Негативна ситуація і з виявленими випадками інфікування "ковід". Експрес-тест у нас становить 23%, а допустимих не більше 20%. Тут ми можемо попрацювати, - зазначив санлікар.

За словами Володимира Клочка, лабораторія може працювати на видачу результатів тестів ще потужніше. Наприклад, 22 квітня в лабораторію надійшло понад 600 зразків, а за минулий тиждень - 400-500 в день.

Як повідомлялося, у Миколаєві від коронавірусу померли дві породіллі. Місто вже майже місяць перебуває в "червоній” зоні карантину.

Також через епідемію COVID-19 пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині перенесли на 15 травня.