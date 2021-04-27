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27 апреля 2021, 16:22 4

В Николаевской ОГА надеются на выход из "красной" зоны до праздников

27 апреля 2021, 16:22 4
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Пока в области смертность пациентов с COVID превышает средний показатель по стране
Пока в области смертность пациентов с COVID превышает средний показатель по стране
Фото управления здравоохранения Николаевской ОГА
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Николаевская область продолжает находиться в «красной» зоне карантина. На сегодня в регионе превышены два показателя эпидбезопасности.

Об этом в ходе брифинга в ОГА рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, передаёт RegioNews со ссылкой на SVIDOK.info.

Один из показателей это количество госпитализаций, который на сегодня составляет 68 при норме не более 60 на 100 тысяч населения. А также коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, который в регионе составляет 20,6% при норме 20%.

Что касается показателя, по которому область вошла в "красную" зону, а это загруженность коек с кислородом, его удалось снизить — он не превышает норму в 60%, а составляет на сегодня 57,19%.

Я надеюсь, что мы приняли все меры, чтобы увеличить число тестирований, потому что граждане разъехались на дачи, и немного это количество снизилось. Тестами мы обеспечены. Надеюсь, что мы очень быстро выйдем из "красной" зоны, осталось несколько дней. Надеюсь, до праздников выйдем, - выразила надежду Черненко.

При этом она призвала жителей области на праздники воздержаться от посещения мест массового скопления людей, придерживаться дистанции в храмах, надевать маски и пользоваться дезинфекторами. Но лучше все же остаться дома.

На Николаевщине по состоянию на утро 27 апреля 314 новых случаев COVID, скончались 13 человек. При этом в ходе этого же брифинга Оксана Черненко отметила, что в Николаевской области смертность пациентов с COVID превышает средний показатель по стране.

Как сообщалось 23 апреля, показатели заболеваемости COVID-19 на Николаевщине немного улучшились - главный санврач области. Но показатель госпитализации пока ещё высок.

Вчера сообщалось, что в Николаеве из-за "красной зоны" митингуют перевозчики: ворвались в горсовет. Они требуют разрешить им работать.

COVID-19 заболеваемость Николаевская ОГА красная зона Смертность

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