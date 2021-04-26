У Миколаєві через "червону зону" мітингують перевізники: увірвалися до міськради

Вони вимагають дозволити їм працювати

Вони вимагають дозволити їм працювати

Фото Novosti-N

Протестуючі під Миколаївською міською радою підприємці і маршрутники увірвалися в будівлю міської ради і змогли знайти Миколаївського міського голову Олександра Сэнкевича.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-N.

До цього мітингувальники протестували біля будівлі патрульної поліції і більше двох годин проводили акцію протесту на вулиці, вимагаючи, щоб мер Сенкевич вийшов до них.

Коли міський голова так і не вийшов, вони прорвалися в будівлю міської ради, де знайшли його.

Мер сказав, що через 4 дні буде проводитися Державна комісія з ТЕБ і НС, на якій прийматиметься рішення про послаблення карантину, в числі яких і робота транспорту.

Мер також акцентував увагу на тому, що жодного офіційного звернення від фірм-перевізників зі скаргами на такий режим роботи до міськради не надходило.

При цьому Сенкевич прийняв від людей їх звернення з приводу скасування обмежень на роботу транспорту. Сьогодні, за його словами, буде проведено виконком, на якому розглянуть вимоги мітингувальників.

У зв'язку з входженням Миколаївської області в "червону" зону карантину в Миколаєві громадський транспорт ходить тільки для перевезення людей на роботу і з роботи. Раніше цей час був з 6.30 до 9.00 і з 16.30 до 19.00. Після п'ятничної комісії з ТЕБ і НС час роботи транспорту розширили з 6.00 до 10.00 вранці і з 16.00 до 20.00 ввечері.

Як повідомлялося 23 квітня, показники захворюваності COVID-19 на Миколаївщині трохи покращилися - головний санлікар області. Але показник госпіталізації поки ще високий.