На мера Херсона Миколаєнка подали заяву до поліції

Його звинувачують у привласненні владних повноважень

Його звинувачують у привласненні владних повноважень

Вісім депутатів міськради підписали подану до Херсонського міського відділення поліції заяву про злочин, у якому звинувачується міський голова Володимир Миколаєнко.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Херсонці".

9 липня на сесії міськради Миколаєнко особисто повідомив рішення Херсонської міської виборчої комісії про реєстрацію повноважень обраного депутата Юлії Єременко (Радикальна партія), яка зайняла місце померлого депутата Олександра Васильєва. B той же час, як зазначено в заяві, згідно із законодавством оголошувати такі рішення на сесії ради має право тільки сама виборча комісія.

Санкції, передбачені за таке радикальне присвоєння повноважень, включають штраф до 100 мінімальних доходів або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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