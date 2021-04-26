Экс-мэра Херсона будут судить за служебную халатность

Владимиру Миколаенко грозят как штраф, так и лишение свободы

Владимиру Миколаенко грозят как штраф, так и лишение свободы

Фото из открытых источников

Херсонская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника Херсонского городского совета по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонское Интернет-издание Кавун.City.

Издание утверждает, что речь идет о Херсонском городском голове Владимире Миколаенко, который руководил городом в период 2014 — 2020 гг.

Прокуратура установила, что обвиняемый не принял мер по проверке работ, связанных с выполнением условий договора о внедрении лицензионного

программного обеспечения, утвердив акты предоставленных услуг, которые фактически

не были выполнены. Вследствие таких действий на счет предприятия безосновательно

перечислены средства в сумме 260 тыс. грн, чем причинены убытки местному

бюджету, - сообщает издание.

Сейчас досудебное расследование, которое осуществлялось следственным управлением ГУ Нацполиции в Херсонской области, завершено. Обвинительный акт направлен в Херсонский городской суд для рассмотрения по существу.

За содеянное обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Как напоминает издание, подозрение Владимиру Миколаенко объявили еще 15 марта 2021 года. Уже через неделю ему избрали меру пресечения. Определением следственной судьи Радченко Г. А. подозреваемому была применена мера пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, Владимир Миколаенко обязан прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду, а также на него возложили обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК РФ.

Редакция нашла закупку, о которой идет речь. Это — услуги по приобретению и внедрению лицензионного программного обеспечения "Реестр территориальной общины г. Херсон" с созданием комплексной системы защиты информации. Соглашение заключили более чем на 1 миллион гривен, одна из транзакций действительно составляет 260 тысяч гривен. Подписывал соглашение тогдашний глава города Владимир Миколаенко.

Как сообщалось, в июле прошлого года на мэра Херсона Миколаенко подавали заявление в полицию. Его обвиняли в присвоении властных полномочий.