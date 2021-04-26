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26 квітня 2021, 18:41 8

Після травневих свят Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан

26 квітня 2021, 18:41 8
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Наразі цей вірус циркулює в Індії та Туреччині
Наразі цей вірус циркулює в Індії та Туреччині
Фото Громадське радіо
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Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу.

Про це Олег Рубан повідомив в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

За словами Рубана, новий штам коронавірусу потрапить в Україну, коли українці почнуть повертатися з відпусток. Він прогнозує, що "індійський" штам потрапить в Україну наприкінці травня.

Після свят буде зростання захворюваності, але природне, незначне. Більша тривога, що в Індії та Туреччині фіксується новий штам, який буде у нас наприкінці травня, бо люди повернуться з відпусток з цих країн. Він вирує у цих країнах, великий показник летальності та інфікування, - сказав він.

Про "індійський" штам коронавірусу стало відомо на початку квітня 2021 року. Цей штам вірусу має дві мутації, які допомагають йому прикріплюватися до клітин людини. Цей штам вже почали фіксувати у Європі, наприклад в Італії та Британії.

Зараз в Україні підтверджено циркуляцію "британського" штаму коронавірусу. Також на території країни зафіксували випадок інфікування "південноафриканським" штамом коронавірусу.

Як повідомлялося, у Раді прогнозують погіршення COVID-ситуації через нові штами хвороби. Там вважають, що четверта хвиля коронавірусу буде важчою, ніж попередні.

Також стало відомо, який штам коронавірусу найбільше виявляли у киян. Найбільше хворіли жителі столиці "британським" штамом.

коронавірус штам COVID-19 Держспоживслужба Олег Рубан

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