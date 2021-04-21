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21 квітня 2021, 12:59 900

Стало відомо, який штам коронавірусу найбільше виявляли у киян

21 квітня 2021, 12:59 900
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Найбільше хворіли жителі столиці "британським" штамом
Найбільше хворіли жителі столиці "британським" штамом
Рixabay
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У Києві у 80% хворих на COVID-19 зафіксовано «британський» штам коронавірусу.

Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

"Ситуація дійсно є позитивна щодо зниження захворюваності і госпіталізацій. Але сьогодні ми спостерігаємо 80% у місті Києві саме "британського" штаму, який швидко поширюється і викликає ускладнення на сьому добу", - заявив він.

Рубан порадив громадянам при проявах будь-яких ознак захворювання негайно звертатись по медичну допомогу.

"Всі лікувальні заклади забезпечені, лікарі знають, як працювати з такими хворими. Є алгоритм лікування таких пацієнтів", - cказав Рубан.

Нагадаємо, у Раді прогнозують погіршення COVID-ситуації через нові штами хвороби.

коронавірус Україна Київ карантин штам

 
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