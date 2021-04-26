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26 апреля 2021, 18:41 7

После майских праздников Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан

26 апреля 2021, 18:41 7
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Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции
Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции
Фото Громадське радио
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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса.

Об этом Олег Рубан сообщил в эфире канала " Украина 24", передает RegioNews.

По словам Рубана, новый штамм коронавируса попадет в Украину, когда украинцы начнут возвращаться из отпусков. Он прогнозирует, что "индийский" штамм попадет в Украину в конце мая.

После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования, - сказал он.

Об "индийском" штамме коронавируса стало известно в начале апреля 2021 года. Этот штамм вируса имеет две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека. Этот штамм уже начали фиксировать в Европе, например в Италии и Британии.

Сейчас в Украине подтверждена циркуляция "британского" штамма коронавируса. Также на территории страны зафиксировали случай инфицирования "южноафриканским" штаммом коронавируса.

Как сообщалось, в Раде прогнозируют ухудшение COVID-ситуации из-за новых штаммов болезни. Там считают, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее, чем предыдущие.

Также стало известно, какой штамм коронавируса больше всего обнаруживали у киевлян. Больше всего болели жители столицы "британским" штаммом.

коронавирус штамм COVID-19 Госпотребслужба Олег Рубан

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