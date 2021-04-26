16:23  26 квітня
У "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго
16:55  26 квітня
Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру
18:12  26 квітня
Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2021, 17:44 28

Стало відомо, скільки нардепів і працівників Апарату ВР хворіють на коронавірус

26 квітня 2021, 17:44 28
Читайте также на русском языке
Невідомо, хто саме з нардепів інфікувався
Невідомо, хто саме з нардепів інфікувався
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на сьогодні два народних депутати перебувають на лікарняному через COVID-19.

Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише RegioNews.

"Лише два нардепи наразі на лікарняному. Гірша ситуація в апараті Ради. Там понад 20 людей захворіли на коронавірус", — зазначив спікер, проте не уточнив, хто саме з народних обранців інфікувався.

Разумков запевнив, що у парламенті роблять усе необхідне для того, щоб не допустити поширення COVID-інфекції серед депутатів.

Раніше повідомлялося, що після вихідних кількість нових інфікованих коронавірусом різко впала.

коронавірус нардепи Верховна Рада Дмитро Разумков парламент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram