Стало відомо, скільки нардепів і працівників Апарату ВР хворіють на коронавірус
Невідомо, хто саме з нардепів інфікувався
Невідомо, хто саме з нардепів інфікувався
Станом на сьогодні два народних депутати перебувають на лікарняному через COVID-19.
Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише RegioNews.
"Лише два нардепи наразі на лікарняному. Гірша ситуація в апараті Ради. Там понад 20 людей захворіли на коронавірус", — зазначив спікер, проте не уточнив, хто саме з народних обранців інфікувався.
Разумков запевнив, що у парламенті роблять усе необхідне для того, щоб не допустити поширення COVID-інфекції серед депутатів.
Раніше повідомлялося, що після вихідних кількість нових інфікованих коронавірусом різко впала.
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