Стало відомо, скільки нардепів і працівників Апарату ВР хворіють на коронавірус

Невідомо, хто саме з нардепів інфікувався

Невідомо, хто саме з нардепів інфікувався

Фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні два народних депутати перебувають на лікарняному через COVID-19.

Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише RegioNews.

"Лише два нардепи наразі на лікарняному. Гірша ситуація в апараті Ради. Там понад 20 людей захворіли на коронавірус", — зазначив спікер, проте не уточнив, хто саме з народних обранців інфікувався.

Разумков запевнив, що у парламенті роблять усе необхідне для того, щоб не допустити поширення COVID-інфекції серед депутатів.

Раніше повідомлялося, що після вихідних кількість нових інфікованих коронавірусом різко впала.