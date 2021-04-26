Чернігівська область може вийти з "червоної" зони цього тижня - мер

Раніше він повідомляв, що суворі обмеження не дають результату

Раніше він повідомляв, що суворі обмеження не дають результату

Фото: Суспільне

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що Чернігівська область вже на цьому тижні може вийти із "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє видання "Високий вал", передає RegioNews.

Таку заяву міський голова зробив під час спілкування із представниками місцевого бізнесу, які влаштували акцію протесту під стінами міської ради.

Атрошенко сказав, що вже декілька днів поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у місті знижується.

Я не можу підтвердити поки остаточно, але планується, що Чернігівська область і Чернігів вже з цього четверга будуть навіть не в "помаранчевій", а в "жовтій" зоні", - сказав мер.

Він додав, що у випадку, якщо Кабінет Міністрів не схвалить послаблення карантину для Чернігова, то на місцевому рівні максимально дозволять працювати тим категоріям малого і середнього бізнесу, кому це можливо.

Нагадаємо, 21 квітня мер Чернігова заявив, що у місті обмеження "червоної” зони не дають результату.

26 квітня повідомлялось, що у Чернігові підприємці вийшли на протест проти карантину.