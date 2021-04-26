16:23  26 квітня
У "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго
16:55  26 квітня
Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру
18:12  26 квітня
Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2021, 15:55 7

Чернігівська область може вийти з "червоної" зони цього тижня - мер

26 квітня 2021, 15:55 7
Читайте также на русском языке
Раніше він повідомляв, що суворі обмеження не дають результату
Раніше він повідомляв, що суворі обмеження не дають результату
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що Чернігівська область вже на цьому тижні може вийти із "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє видання "Високий вал", передає RegioNews.

Таку заяву міський голова зробив під час спілкування із представниками місцевого бізнесу, які влаштували акцію протесту під стінами міської ради.

Атрошенко сказав, що вже декілька днів поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у місті знижується.

Я не можу підтвердити поки остаточно, але планується, що Чернігівська область і Чернігів вже з цього четверга будуть навіть не в "помаранчевій", а в "жовтій" зоні", - сказав мер.

Він додав, що у випадку, якщо Кабінет Міністрів не схвалить послаблення карантину для Чернігова, то на місцевому рівні максимально дозволять працювати тим категоріям малого і середнього бізнесу, кому це можливо.

Нагадаємо, 21 квітня мер Чернігова заявив, що у місті обмеження "червоної” зони не дають результату.

26 квітня повідомлялось, що у Чернігові підприємці вийшли на протест проти карантину.

коронавірус заява Чернігів Чернігівська область червона зона Владислав Атрошенко

Переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії - Зеленський
26 квітня 2021, 15:33
З'явилися фото осіб, які стежили за співробітниками "Времени Добкина" біля будинку, де спалили авто
26 квітня 2021, 13:21
Влада Харкова проявила злочинну недбалість у боротьбі з COVID-19, - депутат
26 квітня 2021, 12:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua