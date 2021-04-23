У Києві та ще 16 регіонах перевищено рівень госпіталізацій COVID-пацієнтів

Найважча ситуація спостерігається в Хмельницькій області

Найважча ситуація спостерігається в Хмельницькій області

Фото: із відкритих джерел

Станом на 23 квітня в Україні рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 перевищено у Києві та ще 16 областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Згідно із офіційними даними, найважча ситуація спостерігається в Хмельницькій області.

Там рівень госпіталізацій становить 103,6 випадків на 100 тис. населення при нормі не більше 60.

Цей показник перевищує позначку 80 на 100 тисяч у Житомирській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що з "червоної" зони скоро можуть вийти шість регіонів.