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23 квітня 2021, 12:00 7

У Києві та ще 16 регіонах перевищено рівень госпіталізацій COVID-пацієнтів

23 квітня 2021, 12:00 7
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Найважча ситуація спостерігається в Хмельницькій області
Найважча ситуація спостерігається в Хмельницькій області
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 23 квітня в Україні рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 перевищено у Києві та ще 16 областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Згідно із офіційними даними, найважча ситуація спостерігається в Хмельницькій області.

Там рівень госпіталізацій становить 103,6 випадків на 100 тис. населення при нормі не більше 60.

Цей показник перевищує позначку 80 на 100 тисяч у Житомирській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що з "червоної" зони скоро можуть вийти шість регіонів.

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