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23 квітня 2021, 10:32 179

Три області порушили алгоритм вакцинації від COVID-19 - Ляшко

23 квітня 2021, 10:32 179
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Там не використали вакцини із першої партії Astrazeneca
Там не використали вакцини із першої партії Astrazeneca
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я публічно висловило попередження керівникам департаментів охорони здоров'я Харківської, Одеської та Запорізької областей через порушення алгоритму вакцинації від коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він розповів, що Україна отримала нову партію вакцини Astrazeneca, і зазначив, що в областях будуть діяти 1950 пунктів вакцинації цим препаратом.

Найбільше таких пунктів у Дніпропетровській області (204), найменше - у Запорізькій області (29).

Під час брифінгу Ляшко передав "черговий публічний привіт" керівнику департаменту охорони здоров'я Запорізької області.

Буду слідкувати, як буде використовуватись вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення", - сказав Ляшко.

Він також розповів, що офіційний алгоритм вакцинації Міністерства охорони здоров’я було порушено в трьох областях.

Хочу також передати публічний "привіт" ще трьом очільникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцини з першої партії Astrazeneca", - заявив він.

Нагадаємо, в Україну привезли партію вакцин AstraZeneca: тепер з Південної Кореї, нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини.

коронавірус вакцинація регіони область МОЗ Віктор Ляшко

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