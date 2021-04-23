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23 квітня 2021, 11:12 107

Щеплення корейською вакциною у більшості областей почнуть робити 28 квітня - МОЗ

23 квітня 2021, 11:12 107
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10 тисяч доз цієї вакцини використають для повторної вакцинації громадян
10 тисяч доз цієї вакцини використають для повторної вакцинації громадян
Фото: із відкритих джерел
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Вакцінація препаратом AstraZeneca-SKBio, який сьогодні, 23 квітня поставили в Україну, у більшості областей розпочнеться 28 квітня.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Вакцина буде поставлена на національний склад, в неділю розпочнеться поставка на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах оформлять документи, вакцину поставлять в кабінети щеплень. Вакцинація в більшості регіонів почнеться в середу", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що близько 10 тисяч доз вакцини використають для повторної вакцинації.

Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків в кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. чоловік). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень", - розповів головний санлікар.

З його слів, до кінця травня Україна очікує отримати наступну партію вакцини AstraZeneca у розмірі 1,4 млн доз, а до кінця червня очікується ще 950 тис. доз препарату Pfizer.

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