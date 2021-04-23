З "червоної" зони скоро можуть вийти шість регіонів

Йдеться, зокрема, про Київ та ще 5 регіонів

Йдеться, зокрема, про Київ та ще 5 регіонів

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В Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можуть вийти Київ та ще 5 регіонів.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише RegioNews.

Зокрема, за його словами, "червону" зону може покинути Київ та Київська область.

"Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі це й київський регіон, в цілому - це Київ і Київська область. Але все буде залежати від того, як ми будемо дотримуватись обмежень", - повідомив міністр.

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що "червону" зону можуть покинути Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

Нагадаємо, днями на території Київської області продовжили до 30 квітня жорсткий карантин.