В Киеве и еще 16 регионах превышен уровень госпитализаций COVID-пациентов
По состоянию на 23 апреля в Украине уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в Киеве и еще 16 областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Согласно официальным данным, самая тяжелая ситуация наблюдается в Хмельницкой области.
Там уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев на 100 тыс. населения при норме не более 60.
Этот показатель превышает отметку 80 на 100 тисяч в Житомирской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
Напомним, в Кабмине заявили, что из "красной" зоны скоро могут выйти шесть регионов.