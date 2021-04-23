В Киеве и еще 16 регионах превышен уровень госпитализаций COVID-пациентов

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Хмельницкой области

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Хмельницкой области

Фото: из открытых источников

По состоянию на 23 апреля в Украине уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в Киеве и еще 16 областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Согласно официальным данным, самая тяжелая ситуация наблюдается в Хмельницкой области.

Там уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев на 100 тыс. населения при норме не более 60.

Этот показатель превышает отметку 80 на 100 тисяч в Житомирской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Напомним, в Кабмине заявили, что из "красной" зоны скоро могут выйти шесть регионов.