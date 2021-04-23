МОЗ дало карантинні рекомендації церквам на Великдень
Там рекомендують заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян
Там рекомендують заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян
Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.
Як пише RegioNews, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:
- заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян
- збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості
- зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані
- встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м
- рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.
Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує:
- людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму
- утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів
- краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.
Раніше повідомлялося, що у МОЗ посилення обмежень на Великдень не планують, але зростання захворюваності після свят очікують.
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