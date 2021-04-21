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21 квітня 2021, 13:59 3

В Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 30 червня

21 квітня 2021, 13:59 3
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Також було продовжено режим надзвичайної ситуації
Також було продовжено режим надзвичайної ситуації
Фото з відкритих джерел
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В Україні продовжується до 30 червня режим надзвичайної ситуації та загальнонаціональний карантин.

Про це заявив на брифінгу голова уряду Денис Шмигаль, пише RegioNews.

Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

За його словами, українці повинні залишатися обачними та обережними.

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, продовжує карантин", - заявив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Україні не будуть запроваджувати повний локдаун на травневі свята.

коронавірус Україна карантин Деніс Шмигаль уряд

 
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