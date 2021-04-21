В Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 30 червня
Також було продовжено режим надзвичайної ситуації
Також було продовжено режим надзвичайної ситуації
В Україні продовжується до 30 червня режим надзвичайної ситуації та загальнонаціональний карантин.
Про це заявив на брифінгу голова уряду Денис Шмигаль, пише RegioNews.
Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.
За його словами, українці повинні залишатися обачними та обережними.
"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, продовжує карантин", - заявив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що в Україні не будуть запроваджувати повний локдаун на травневі свята.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?