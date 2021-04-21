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21 квітня 2021, 13:50 2

У МОН розповіли, за яких умов школярам можуть продовжити навчальний рік

21 квітня 2021, 13:50 2
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Згідно із законодавством, шкільний навчальний рік має тривати 175 днів
Згідно із законодавством, шкільний навчальний рік має тривати 175 днів
Рixabay
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В Україні цьогоріч можуть продовжити навчальний рік в школах - учням доведеться влітку відпрацьовувати пропущене через весняний карантин.

Про це повідомили у Міносвіти, пише RegioNews з посиланням на ТСН.

У відомстві кажуть, що згідно із законодавством - шкільний навчальний рік має тривати 175 днів. І закінчуватися не пізніше, як у липні. Традиція закінчувати навчальний рік у травні допустима тільки за умови, що навчальний заклад використав усі навчальні дні.

Наразі в більшості шкіл навчання йде за планом, але в дистанційному режимі. Втім, є школи, в яких були надзвичайні ситуації, до прикладу - подовжені канікули - коли діти не навчалися. І саме в таких закладах навчання буде продовжене до червня. Та ці рішення будуть ухвалюватиме безпосередньо керівники навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що українські школярі відстають на пів року через карантин.

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