У МОН розповіли, за яких умов школярам можуть продовжити навчальний рік

Згідно із законодавством, шкільний навчальний рік має тривати 175 днів

Згідно із законодавством, шкільний навчальний рік має тривати 175 днів

Рixabay

В Україні цьогоріч можуть продовжити навчальний рік в школах - учням доведеться влітку відпрацьовувати пропущене через весняний карантин.

Про це повідомили у Міносвіти, пише RegioNews з посиланням на ТСН.

У відомстві кажуть, що згідно із законодавством - шкільний навчальний рік має тривати 175 днів. І закінчуватися не пізніше, як у липні. Традиція закінчувати навчальний рік у травні допустима тільки за умови, що навчальний заклад використав усі навчальні дні.

Наразі в більшості шкіл навчання йде за планом, але в дистанційному режимі. Втім, є школи, в яких були надзвичайні ситуації, до прикладу - подовжені канікули - коли діти не навчалися. І саме в таких закладах навчання буде продовжене до червня. Та ці рішення будуть ухвалюватиме безпосередньо керівники навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що українські школярі відстають на пів року через карантин.