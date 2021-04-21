Черновицкая область может выйти из "красной зоны" карантина уже завтра – ОГА

Это предусмотрено проектом решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

Это предусмотрено проектом решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

Фото из открытых источников

Завтра, 22 апреля, с 00.00 Буковину переведут из "красной" зоны карантинных ограничений в "желтую".

Об этом на брифинге сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Наиболее опасная, страшная по результатам четвертая волна в нашей области немного стабилизировалась. Сегодня она завершается жесткими карантинными ограничениями. В 18.00 состоится заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Нам уже скинули проект решения этой комиссии. С завтрашнего дня, 22 апреля, с 00.00 Черновицкую область выводят из "красной зоны”, опираясь на актуальные показатели. Черновицкая область переходит из "красной” зоны в "желтую” зону, - сказал Сергей Осачук.

Как сообщалось, вчера Минздрав предусматривал, что Черновицкая область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Также стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.

Также сегодня Степанов предположил, что Киев может перейти в "желтую" зону карантина до конца апреля. Столица до сих пор находится в "красной" зоне.