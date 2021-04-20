Про час вакцинації другою дозою Covishield повідомлятимуть телефоном
Людей, які вакцинувалися першою дозою вакцини проти коронавірусу Covishield, будуть повідомляти про час і місце проведення щеплення другою дозою за залишеним контактним номером.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці.
До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca. Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12 тижнів після першої! Про час та місце вакцинації від COVID-19 вас повідомлять за контактним номером, який ви залишили під час щеплення, - повідомляє міністерство.
У МОЗ нагадують, що раніше Оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Рекомендація обумовлена результатами досліджень, згідно з якими ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.
До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12...Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, April 20, 2021
Як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин: яких і коли. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.