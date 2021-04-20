Про час вакцинації другою дозою Covishield повідомлятимуть телефоном

МОЗ нагадує, що інтервал між введенням першої та другої доз збільшено до 12 тижнів

МОЗ нагадує, що інтервал між введенням першої та другої доз збільшено до 12 тижнів

Фото з відкритих джерел

Людей, які вакцинувалися першою дозою вакцини проти коронавірусу Covishield, будуть повідомляти про час і місце проведення щеплення другою дозою за залишеним контактним номером.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці.

До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca. Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12 тижнів після першої! Про час та місце вакцинації від COVID-19 вас повідомлять за контактним номером, який ви залишили під час щеплення, - повідомляє міністерство.

У МОЗ нагадують, що раніше Оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Рекомендація обумовлена результатами досліджень, згідно з якими ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.

До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, April 20, 2021

Як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин: яких і коли. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.

Учора в Чернівецькій області лікарі передчасно отримали друге щеплення від COVID-19. Вони щепилися раніше рекомендованого строку.