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20 квітня 2021, 17:11 5

Про час вакцинації другою дозою Covishield повідомлятимуть телефоном

20 квітня 2021, 17:11 5
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МОЗ нагадує, що інтервал між введенням першої та другої доз збільшено до 12 тижнів
МОЗ нагадує, що інтервал між введенням першої та другої доз збільшено до 12 тижнів
Фото з відкритих джерел
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Людей, які вакцинувалися першою дозою вакцини проти коронавірусу Covishield, будуть повідомляти про час і місце проведення щеплення другою дозою за залишеним контактним номером.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці.

До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca. Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12 тижнів після першої! Про час та місце вакцинації від COVID-19 вас повідомлять за контактним номером, який ви залишили під час щеплення, - повідомляє міністерство.

У МОЗ нагадують, що раніше Оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Рекомендація обумовлена результатами досліджень, згідно з якими ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.

До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, April 20, 2021

Як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин: яких і коли. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.

Учора в Чернівецькій області лікарі передчасно отримали друге щеплення від COVID-19. Вони щепилися раніше рекомендованого строку.

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