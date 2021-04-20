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20 квітня 2021, 15:16 52

У Луганській області почали робити щеплення вакциною Coronavac

20 квітня 2021, 15:16 52
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Вакцинацію в області проводять 9 мобільних бригад
Вакцинацію в області проводять 9 мобільних бригад
Фото: Луганська ОДА
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Сьогодні, 20 квітня у Луганській області почали проводити вакцинацію  препаратом Coronavac китайського виробництва, у регіон доставили 800 доз цієї вакцини.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Першим отримав щеплення голова Луганської Асоцiацiї органiзацiй осіб з інвалiднiстю Микола Надулічний.

На базі КНП "Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги” відбулася також вакцинація вчителів, які братимуть участь у проведенні ЗНО.

Також сьогодні відбудуться виїзди мобільних бригад до маломобільних груп населення.

Крім цього, в Луганській області очікується розподіл вакцини Pfizer виробництва Бельгії у кількості 4680 доз для мешканців інтернатів та будинків для літніх людей, працівників цих закладів, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби”, - розповіли в ОДА.

Також в області продовжується вакцинація препаратом Covishield/Astrazeneca виробництва Індії, яка надійшла у кількості 14300 доз. На теперішній час на Луганщині було провакциновано 11 880 осіб, з них 5100 військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли покращиться ситуація з поставками COVID-вакцин.

Луганська область вакцинація вакцина ОДА коронавірус

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