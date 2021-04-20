О времени второй вакцинации дозой Covishield будут сообщать по телефону
Людям, которые вакцинировались первой дозой вакцины против коронавируса Covishield, будут сообщать время и место проведения прививки второй дозой по оставленному контактному номеру.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей Facebook-странице.
Вниманию людей, которые вакцинировались первой дозой Covishield/AstraZeneca. Прививки второй дозой будет происходить через 12 недель после первой! Время и место вакцинации от COVID-19 вам сообщат по контактному номеру, который вы оставили во время прививки, - сообщает министерство.
В Минздраве напоминают, что ранее Оперативный штаб по вакциноруководимым инфекциям одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) увеличить интервал между введениями первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Рекомендация обусловлена результатами исследований, согласно которым эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, росла до 81,3%.
До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12...Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, April 20, 2021
Как сообщалось, в Минздраве анонсировали новую поставку COVID-вакцин: каких и когда. Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca.