О времени второй вакцинации дозой Covishield будут сообщать по телефону

Минздрав напоминает, что интервал между введениями первой и второй доз увеличен до 12 недель

Минздрав напоминает, что интервал между введениями первой и второй доз увеличен до 12 недель

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Людям, которые вакцинировались первой дозой вакцины против коронавируса Covishield, будут сообщать время и место проведения прививки второй дозой по оставленному контактному номеру.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей Facebook-странице.

Вниманию людей, которые вакцинировались первой дозой Covishield/AstraZeneca. Прививки второй дозой будет происходить через 12 недель после первой! Время и место вакцинации от COVID-19 вам сообщат по контактному номеру, который вы оставили во время прививки, - сообщает министерство.

В Минздраве напоминают, что ранее Оперативный штаб по вакциноруководимым инфекциям одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) увеличить интервал между введениями первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Рекомендация обусловлена результатами исследований, согласно которым эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, росла до 81,3%.

До уваги людей, що вакцинувалися першою дозою Covishield/AstraZeneca Щеплення другою дозою відбуватиметься через 12... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, April 20, 2021

Как сообщалось, в Минздраве анонсировали новую поставку COVID-вакцин: каких и когда. Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca.

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