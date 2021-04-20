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20 квітня 2021, 15:59 6

У МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин: яких і коли

20 квітня 2021, 15:59 6
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Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca
Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я України очікує партію вакцин компанії AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX уже у четвер, 22 квітня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", передає RegioNews.

"У нас найближчими днями, ось уже на 22 квітня, було заплановано черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи (COVAX — ред.). Це 367 тисяч доз", — повідомив він.

За словами Ляшка, МОЗ має намір використовувати всі отримані в рамках COVAX вакцини за 2-3 дні.

"Ми хочемо її використати буквально за 2-3 дні, щоби показати здатність системи охорони здоров'я. Коли я говорю, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум на день, у це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", — підкреслив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, коли покращиться ситуація з поставками COVID-вакцин.

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