08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
08:11  19 квітня
Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 12:29 84

У Чернівецькій області лікарі передчасно отримали друге щеплення від COVID-19

19 квітня 2021, 12:29 84
Читайте также на русском языке
Вони щепилися раніше рекомендованого строку
Вони щепилися раніше рекомендованого строку
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Троє лікарів Сторожинецької районної лікарні Чернівецької області передчасно отримали другу дозу вакцини від COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук, передає RegioNews.

За її словами, лікарі прийшли до мобільної бригади й попросили їх вакцинувати. Пізніше стало відомо, що це була їхня друга доза, яку вони отримали раніше, ніж рекомендовано.

Марія Поліщук додала, що після цього випадку буде посилене відстеження за процесом вакцинації. Людина не зможе отримати щеплення, поки у системі МОЗ не перевірять, чи не отримувала вона вже дозу препарату.

Відомо, що друге щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) роблять через три місяці після отримання першої дози препарату. Зараз у Чернівецькій області немає жодної особи, яка б могла отримати друге щеплення за цими правилами.

Нагадаємо, у шести регіонах за минулу добу не зробили жодного щеплення від COVID-19.

коронавірус порушення лікарі Чернівецька область вакцинація

У МОЗ повідомили про критичну COVID-ситуацію в лікарнях у восьми регіонах
19 квітня 2021, 11:38
У шести регіонах за минулу добу не зробили жодного щеплення від COVID-19
19 квітня 2021, 10:40
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
19 квітня 2021, 08:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram