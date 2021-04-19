У Чернівецькій області лікарі передчасно отримали друге щеплення від COVID-19

Вони щепилися раніше рекомендованого строку

Вони щепилися раніше рекомендованого строку

Фото: із відкритих джерел

Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук, передає RegioNews.

За її словами, лікарі прийшли до мобільної бригади й попросили їх вакцинувати. Пізніше стало відомо, що це була їхня друга доза, яку вони отримали раніше, ніж рекомендовано.

Марія Поліщук додала, що після цього випадку буде посилене відстеження за процесом вакцинації. Людина не зможе отримати щеплення, поки у системі МОЗ не перевірять, чи не отримувала вона вже дозу препарату.

Відомо, що друге щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) роблять через три місяці після отримання першої дози препарату. Зараз у Чернівецькій області немає жодної особи, яка б могла отримати друге щеплення за цими правилами.

Нагадаємо, у шести регіонах за минулу добу не зробили жодного щеплення від COVID-19.