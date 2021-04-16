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16 квітня 2021, 18:48 2

На Херсонщині послабили карантин

16 квітня 2021, 18:48 2
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Фото з відкритих джерел
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На Херсонщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула карантинні обмеження в області - зокрема, дозволили роботу непродовольчих ринків.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА, передає RegioNews.

За результатами обговорення комісією прийнято ряд рішень, зокрема, дозволено роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів, - йдеться у повідомленні.

Непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування відновлять роботу з дотриманням протиепідемічних норм.

Наразі в області 28 331 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 22 567 людей побороли недугу; 4 931 людина інфікована COVID-19; 833 людини померли.

Як повідомлялося, вчора передбачалося, що карантинні обмеження на Херсонщині послаблять. Насамперед це стосуватиметься навчання в школах.

карантин Обмеження комісія школи Херсонська область

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