Усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая

Но определенные послабления будут

Но определенные послабления будут

Фото из открытых источников

Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая. Соответствующее решение вынесла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый на своей Facebook-странице передает RegioNews.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая, - сообщил Садовый.

Он также сообщил детали решения комиссии, которые все же дают определенные послабления:

- с понедельника 19 апреля возвращаются за парты ученики 1-4 классов

- с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу;

- также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания.

Он также отметил, что все это со строгим соблюдением всех карантинных требований.

Нарушителей закроем в тот же день, - отметил городской голова.

Также Садовый сообщил, что сегодня городские больницы загружены на 63%.

Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами, - резюмировал городской голова.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня; 🟡 з понеділка 19... Posted by Андрій Садовий on Friday, April 16, 2021

Как сообщалось, сегодня во Львове митинговали предприниматели: требовали ослабить карантин. Предприниматели блокировали движение транспорта в центре города.

Ранее, 12 апреля, предполагалось, что в "красном" Львове могут ослабить карантин. В городе хотят открыть рынки и отправить детей младших классов в школу.