В "червоному" Львові можуть послабити карантин

У місті хочуть відкрити ринки і відправити дітей молодших класів в школу

У місті хочуть відкрити ринки і відправити дітей молодших класів в школу

Фото: з відкритих джерел

До завтра у Львові мають прийняти рішення щодо можливості послаблення карантину для ринків та учнів 1-4 класів. Також цього тижня в місті мають провакцинувати працівників тих галузей, які забезпечують життєдіяльність Львова.

Як передає RegioNews, про це розповів Андрій Садовий, мер Львова.

Хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні. Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів", - повідомив Андрій Садовий.

За його словами у Львові хочуть перейти до більш масової вакцинації. Вакцинувати комунальників та освітян.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що у Львові можуть зупинити авіаційне та залізничне сполучення.



