В "червоному" Львові можуть послабити карантин
До завтра у Львові мають прийняти рішення щодо можливості послаблення карантину для ринків та учнів 1-4 класів. Також цього тижня в місті мають провакцинувати працівників тих галузей, які забезпечують життєдіяльність Львова.
Як передає RegioNews, про це розповів Андрій Садовий, мер Львова.
Хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні. Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів", - повідомив Андрій Садовий.
За його словами у Львові хочуть перейти до більш масової вакцинації. Вакцинувати комунальників та освітян.
Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що у Львові можуть зупинити авіаційне та залізничне сполучення.