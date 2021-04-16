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16 квітня 2021, 13:42 271

У Львові мітингують підприємці: вимагають послабити карантин

16 квітня 2021, 13:42 271
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Підприємці блокували рух транспорту у центрі міста
Підприємці блокували рух транспорту у центрі міста
Фото: lvivpatrolpolice
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У Львові близько 70 підприємців заблокували рух транспорту на вулиці Городоцькій. Учасники протесту виступають проти жорсткого карантину та вимагають від влади дозволити людям відновити роботу.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

На вулиці Городоцькій, біля торгового центру Магнус близько 70 осіб ходить пішохідним переходом. Мітингувальники повідомили, що час від часу пропускатимуть громадський транспорт", - йдеться у повідомленні.

Патрульні організували об'їзд цієї ділянки. Згодом у поліції уточнили, що станом на 12:30 протестувальники звільнили дорогу.

Раніше повідомлялось, що заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу заявив, що показники захворюваності не дозволяють розглядати питання щодо послаблення карантину.

карантин Львів поліція протести підприємці

 
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