У Львові мітингують підприємці: вимагають послабити карантин

Підприємці блокували рух транспорту у центрі міста

Підприємці блокували рух транспорту у центрі міста

Фото: lvivpatrolpolice

У Львові близько 70 підприємців заблокували рух транспорту на вулиці Городоцькій. Учасники протесту виступають проти жорсткого карантину та вимагають від влади дозволити людям відновити роботу.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

На вулиці Городоцькій, біля торгового центру Магнус близько 70 осіб ходить пішохідним переходом. Мітингувальники повідомили, що час від часу пропускатимуть громадський транспорт", - йдеться у повідомленні.

Патрульні організували об'їзд цієї ділянки. Згодом у поліції уточнили, що станом на 12:30 протестувальники звільнили дорогу.

Раніше повідомлялось, що заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу заявив, що показники захворюваності не дозволяють розглядати питання щодо послаблення карантину.