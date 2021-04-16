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16 квітня 2021, 17:25 2

У п’яти регіонах України повністю завершили опалювальний сезон

16 квітня 2021, 17:25 2
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Також про вимкнення всіх будинків від опаленні заявили у Києві
Також про вимкнення всіх будинків від опаленні заявили у Києві
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 16 квітня опалювальний сезон завершили в п'яти областях України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, передає RegioNews.

Подача тепла в будинки припинена в Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Із 19 961 котельні на території України продовжують працювати 5 531.

Решта областей перебувають у процесі сезонного припинення надання послуг теплопостачання.

Наразі з 81 637 житлових будинків, опалюється - 12 032. Серед 31 521 об’єкта соціальної інфраструктури (дошкільні заклади, заклади освіти та охорони здоров’я) опалення здійснюється у 9 220 закладах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кличко сказав, коли киянам почнуть вимикати гарячу воду, у місті вже завершено опалювальний сезон.

опалення Україна регіони комунальні послуги тепло

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