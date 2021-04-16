У п’яти регіонах України повністю завершили опалювальний сезон
Станом на 16 квітня опалювальний сезон завершили в п'яти областях України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, передає RegioNews.
Подача тепла в будинки припинена в Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Із 19 961 котельні на території України продовжують працювати 5 531.
Решта областей перебувають у процесі сезонного припинення надання послуг теплопостачання.
Наразі з 81 637 житлових будинків, опалюється - 12 032. Серед 31 521 об’єкта соціальної інфраструктури (дошкільні заклади, заклади освіти та охорони здоров’я) опалення здійснюється у 9 220 закладах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кличко сказав, коли киянам почнуть вимикати гарячу воду, у місті вже завершено опалювальний сезон.