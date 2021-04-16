Зеленський підписав закон, який розблоковує захист дисертацій

Також документом удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії

Також документом удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо присудження наукових ступенів". Він розблоковує захист дисертацій.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

За словами глави МОН Сергія Шкарлета, зміни до законодавства покликані розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук. Здобувачі можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів.

Крім того, удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії.

Після офіційного опублікування закону МОН поінформує про нововведення заклади вищої освіти та наукові установи відповідним листом-роз’ясненням.

Нагадаємо, Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат.