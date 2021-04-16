11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 16:18 492

Зеленський підписав закон, який розблоковує захист дисертацій

16 квітня 2021, 16:18 492
Читайте также на русском языке
Також документом удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії
Також документом удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо присудження наукових ступенів". Він розблоковує захист дисертацій.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

За словами глави МОН Сергія Шкарлета, зміни до законодавства покликані розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук. Здобувачі можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів.

Крім того, удосконалюється процес атестації кадрів на здобуття ступеня доктора філософії.

Після офіційного опублікування закону МОН поінформує про нововведення заклади вищої освіти та наукові установи відповідним листом-роз’ясненням.

Нагадаємо, Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат.

Україна Володимир Зеленський Офіс президента закон президент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua