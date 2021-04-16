В пяти регионах Украины полностью завершили отопительный сезон
По состоянию на 16 апреля отопительный сезон завершили в пяти областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, передает RegioNews.
Подача тепла в дома прекращена в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Из 19 961 котельных на территории Украины продолжают работать 5 531.
Остальные области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения.
Сейчас с 81 637 жилых домов, отапливаются - 12 032. Среди 31 521 объекта социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения) отопление осуществляется в 9 220 заведениях", - говорится в сообщении.
Напомним, Кличко сказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду, в городе уже завершен отопительный сезон.