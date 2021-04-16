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16 апреля 2021, 17:25 4

В пяти регионах Украины полностью завершили отопительный сезон

16 апреля 2021, 17:25 4
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Также об отключении всех домов от отоплении заявили в Киеве
Также об отключении всех домов от отоплении заявили в Киеве
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 16 апреля отопительный сезон завершили в пяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, передает RegioNews.

Подача тепла в дома прекращена в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Из 19 961 котельных на территории Украины продолжают работать 5 531.

Остальные области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения.

Сейчас с 81 637 жилых домов, отапливаются - 12 032. Среди 31 521 объекта социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения) отопление осуществляется в 9 220 заведениях", - говорится в сообщении.

Напомним, Кличко сказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду, в городе уже завершен отопительный сезон.

отопление Украина регионы коммунальные услуги тепло

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