В пяти регионах Украины полностью завершили отопительный сезон

Также об отключении всех домов от отоплении заявили в Киеве

Также об отключении всех домов от отоплении заявили в Киеве

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По состоянию на 16 апреля отопительный сезон завершили в пяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, передает RegioNews. Подача тепла в дома прекращена в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Из 19 961 котельных на территории Украины продолжают работать 5 531. Остальные области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения. Сейчас с 81 637 жилых домов, отапливаются - 12 032. Среди 31 521 объекта социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения) отопление осуществляется в 9 220 заведениях", - говорится в сообщении. Напомним, Кличко сказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду, в городе уже завершен отопительный сезон.

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