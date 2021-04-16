11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 16:54 26

В АРМА остаточно визначились, хто управлятиме "трубою Медведчука"

16 квітня 2021, 16:54 26
Читайте также на русском языке
В конкурсі брали участь дві компанії
В конкурсі брали участь дві компанії
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Агентство з розшуку та менеджменту активів визначилось з переможцем в конкурсі на управління так званої "труби Медведчука". Ним визнана компанія "Укртранснафта".

Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА, передає RegioNews.

Повідомляється, що за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору керуючою ділянкою нафтопродуктопроводу тендерний комітет АРМА з управління активами ухвалив рішення про обрання переможцем компанію "Укртранснафта".

"Переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору і запропонував найбільш вигідні економічні умови", — уточнили в агентстві.

Свій вибір в АРМА обґрунтували наявністю у "Укртранснафти" великої матеріально-технічної бази та кількості кваліфікованих фахівців. На наступному етапі агентство проведе оцінку активів і укладе з переможцем договір на управління трубопроводом.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.

Ввечері, 20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.

Україна Укртрансбезопасности трубопровід АРМА труба Медведчука

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua