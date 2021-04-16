В АРМА остаточно визначились, хто управлятиме "трубою Медведчука"
Агентство з розшуку та менеджменту активів визначилось з переможцем в конкурсі на управління так званої "труби Медведчука". Ним визнана компанія "Укртранснафта".
Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА, передає RegioNews.
Повідомляється, що за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору керуючою ділянкою нафтопродуктопроводу тендерний комітет АРМА з управління активами ухвалив рішення про обрання переможцем компанію "Укртранснафта".
"Переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору і запропонував найбільш вигідні економічні умови", — уточнили в агентстві.
Свій вибір в АРМА обґрунтували наявністю у "Укртранснафти" великої матеріально-технічної бази та кількості кваліфікованих фахівців. На наступному етапі агентство проведе оцінку активів і укладе з переможцем договір на управління трубопроводом.
Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.
Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.
Ввечері, 20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.