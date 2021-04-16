В АРМА остаточно визначились, хто управлятиме "трубою Медведчука"

В конкурсі брали участь дві компанії

В конкурсі брали участь дві компанії

Фото: УНІАН

Агентство з розшуку та менеджменту активів визначилось з переможцем в конкурсі на управління так званої "труби Медведчука". Ним визнана компанія "Укртранснафта".

Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА, передає RegioNews.

Повідомляється, що за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору керуючою ділянкою нафтопродуктопроводу тендерний комітет АРМА з управління активами ухвалив рішення про обрання переможцем компанію "Укртранснафта".

"Переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору і запропонував найбільш вигідні економічні умови", — уточнили в агентстві.

Свій вибір в АРМА обґрунтували наявністю у "Укртранснафти" великої матеріально-технічної бази та кількості кваліфікованих фахівців. На наступному етапі агентство проведе оцінку активів і укладе з переможцем договір на управління трубопроводом.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.

Ввечері, 20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.