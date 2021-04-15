Карантинні обмеження на Херсонщині послаблять

Насамперед це стосуватиметься навчання в школах

Насамперед це стосуватиметься навчання в школах

Завдяки запровадженим у Херсонській області обмежувальним заходам, спостерігається позитивна тенденція щодо захворюваності на COVID-19, і це дозволить послабити карантин.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, передає RegioNews.

На 15 квітня кількість зайнятих "ковідних" ліжок у Херсоні складає 60,2%,

Коментуючи ситуацію із обмежувальними заходами, що діють на території міста та області, Юрій Ромаскевич зазначив, що вони будуть послаблені.

Завдяки цим заходам ми можемо спостерігати певну позитивну тенденцію, а тому вже сьогодні збиратиметься обласна комісія з питань ТЕБ та НС. Можу сказати, що обмежувальні заходи будуть трохи послаблені. У першу чергу, це стосуватиметься навчання у школах, - сказав він.

Він також додав, що за умови дотримання херсонцями усіх необхідних протиепідеміологічних правил Херсонщина зможе перейти із жовтої зони у зелену вже до середини травня.

Але я наголошую: лише за умови повного дотримання усіх правил. Чим краще ми їх дотримуватимемося, тим менше матимемо обмежень, - підкреслив Юрій Ромаскевич.

Що стосується обласного центру, то всього по місту, за словами в.о.заступника міського голови Світлани Чепіги, розгорнуто 615 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Станом на сьогодні у лікарнях із коронавірусом перебуває 370 людей, із них 20 підключені до апаратів ШВЛ.

Разом з тим, у 3 міських лікарнях працює 3 мобільні бригади, які вакцинують херсонців. Нагадаємо, на 15 квітня у місті вакциновано 4470 осіб.

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