В мерії Харкова кажуть, що породіллі з COVID-19 померли не від COVID-19

В пологовому будинку №2 перебуває 36 жінок із підтвердженим коронавірусом

В пологовому будинку №2 перебуває 36 жінок із підтвердженим коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан заявила, що у харківському пологовому будинку дві породіллі померли не від коронавірусу, а від легеневої недостатності. Вона додала, що у важкому стані в пологовому будинку залишається ще одна хвора жінка.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Харків.

Горбунова-Рубан зазначила, що в пологовому будинку відведені 110 ліжок для надання допомоги хворим жінкам. За весь період карантину максимум було зайнято 40 ліжок. З них чотири-п’ять жінок були вагітними, інші мали гінекологічні патології.

За її словами, перша жінка, якій було 36 років, поступила на 39-му тижні, у неї були другі пологи. У жінки діагностували коронавірус.

Її почали лікувати від ковіду, але, на жаль, її стан був такий, що довелося робити кесарів розтин. Народилася здорова дитина. Незважаючи, що були вжиті всі заходи, на жаль, ця жінка померла 9 квітня о 00:23 вночі у другому пологовому будинку", - сказала Горбунова-Рубан.

Друга хвора на коронавірус, 25-річна жінка, перебувала в лікарні місяць. На 36-му тижні вагітності жінці зробили кесарів розтин. Дитина народилася живою та здоровою 5 квітня вранці, її передали батькові. У цей же день жінка померла.

Вона зазначила, що жінки померли не від коронавірусу, а від легеневої недостатності. Супутніх патологій у них не було.

Загальновідомо, що формулювання "померти від коронавірусу" не є точним, адже смерть спричиняє зазвичай не сам вірус, а ускладнення, які він спричинив. Тож правильно буде казати "людина, інфікована коронавірусом, мала ускладнення у вигляді пневмонії і померла від дихальної недостатності".

Крім того, вагітних і жінок, які вже народили, у пологовому будинку № 2 перебуває 36 осіб із підтвердженим коронавірусом.

З підозрою на коронавірус - 3 вагітні жінки. Із загальної кількості хворих жінок 5 - на кисневій підтримці, 1 жінка - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у харківському пологовому будинку померли дві породіллі з COVID-19.