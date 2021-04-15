Карантинные ограничения на Херсонщине ослабят

Прежде всего это будет касаться обучения в школах

Прежде всего это будет касаться обучения в школах

Благодаря введенным в Херсонской области ограничительным мерам, наблюдается положительная тенденция по заболеваемости COVID-19, и это позволит ослабить карантин.

Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, передает RegioNews.

На 15 апреля количество занятых "ковидных" коек в Херсоне составляет 60,2%,

Комментируя ситуацию с ограничительными мерами, действующими на территории города и области, Юрий Ромаскевич отметил, что они будут ослаблены.

Благодаря этим мерам мы можем наблюдать определенную позитивную тенденцию, а потому уже сегодня собирается областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Могу сказать, что ограничительные меры будут немного ослаблены. В первую очередь, это будет касаться обучения в школах, - сказал он.

Он также добавил, что при условии соблюдения херсонцами всех необходимых противоэпидемиологических правил Херсонщина сможет перейти из желтой зоны в зеленую уже к середине мая.

Но я подчеркиваю: лишь при условии полного соблюдения всех правил. Чем лучше мы их будем придерживаться, тем меньше будем иметь ограничений, - подчеркнул Юрий Ромаскевич.

Что касается областного центра, то всего по городу, по словам и.о.заместителя городского головы Светланы Чепиги, развернуто 615 койко-мест для больных COVID-19. По состоянию на сегодня в больницах с коронавирусом находится 370 человек, из них 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

Вместе с тем, в 3 городских больницах работает 3 мобильные бригады, которые вакцинируют херсонцев. Напомним, 15 апреля в городе вакцинировано 4470 человек.

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