Стало відомо, скільки українців повторно інфікувалися коронавірусом
Після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень
Після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень
В Україні виявили більш ніж 1,2 тис. випадків повторного захворювання на COVID-19.
Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор установи Роман Родина,пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Таких випадків (повторного інфікування коронавірусом - ред.) у нас більш як 1,2 тисячі за весь період з початку пандемії", - сказав Родина.
Він наголосив, що востаннє таку інформацію ЦГЗ запросили три тижні тому.
"Якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет", - підкреслив Родина.
Він додав, що і після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень, зокрема користуватися масками.
Раніше Родина повідомляв, що у 21 регіоні України лютує "британський" штам коронавірусу.
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