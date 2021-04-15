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15 квітня 2021, 13:50 5

Стало відомо, скільки українців повторно інфікувалися коронавірусом

15 квітня 2021, 13:50 5
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Після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень
Після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень
Фото з відкритих джерел
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В Україні виявили більш ніж 1,2 тис. випадків повторного захворювання на COVID-19.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор установи Роман Родина,пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Таких випадків (повторного інфікування коронавірусом - ред.) у нас більш як 1,2 тисячі за весь період з початку пандемії", - сказав Родина.

Він наголосив, що востаннє таку інформацію ЦГЗ запросили три тижні тому.

"Якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет", - підкреслив Родина.

Він додав, що і після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень, зокрема користуватися масками.

Раніше Родина повідомляв, що у 21 регіоні України лютує "британський" штам коронавірусу.

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