Стало відомо, скільки українців повторно інфікувалися коронавірусом

Після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень

Після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень

Фото з відкритих джерел

В Україні виявили більш ніж 1,2 тис. випадків повторного захворювання на COVID-19.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор установи Роман Родина,пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Таких випадків (повторного інфікування коронавірусом - ред.) у нас більш як 1,2 тисячі за весь період з початку пандемії", - сказав Родина.

Він наголосив, що востаннє таку інформацію ЦГЗ запросили три тижні тому.

"Якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет", - підкреслив Родина.

Він додав, що і після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень, зокрема користуватися масками.

Раніше Родина повідомляв, що у 21 регіоні України лютує "британський" штам коронавірусу.