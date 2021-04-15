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15 квітня 2021, 11:25 8

На Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув

15 квітня 2021, 11:25 8
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Водій поштової машини госпіталізований
Водій поштової машини госпіталізований
Фото ДСНС
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На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою пошти, внаслідок чого остання перекинулася в кювет. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв, інший - госпіталізований.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

ДТП сталася 15 квітня на світанку на автодорозі Н-11 "Миколаїв-Дніпро" поблизу села Михайло-Ларине, що неподалік від Миколаєва.

Очевидці сповістили про те, що сталось зіткнення автомобіля Fiat Scudo та вантажного автомобіля Foton (пошта), - повідомили у ДСНС.

На місці з'ясувалось, що "внаслідок події водій першого транспортного засобу від отриманих травм помер на місці". Його заблокувало деформованими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували тіло загиблого.

Керманича другого автомобіля каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні.

На місці події працювали співробітники поліції.

Як повідомлялося, вчора сталося смертельне ДТП в Одесі: один загинув, чотирьох госпіталізували. Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.

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