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15 апреля 2021, 11:25 8

На Николаевщине грузовик почты столкнулся с микроавтобусом, один водитель погиб

15 апреля 2021, 11:25 8
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Водитель почтовой машины госпитализирован
Водитель почтовой машины госпитализирован
Фото ГСЧС
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На Николаевщине микроавтобус столкнулся с грузовиком почты, в результате чего последняя перевернулась в кювет. В результате ДТП погиб один из водителей, другой - госпитализирован.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

ДТП произошло 15 апреля на рассвете на автодороге Н-11 "Николаев-Днепр" вблизи села Михайло-Ларино недалеко от Николаева.

Очевидцы сообщили о том, что произошло столкновение автомобиля Fiat Scudo и грузового автомобиля Foton (почта), - сообщили в ГСЧС.

На месте выяснилось, что "в результате происшествия водитель первого транспортного средства от полученных травм скончался на месте". Его заблокировало деформированными элементами кабины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшего.

Водитель второго автомобиля каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Как сообщалось, вчера произошло смертельное ДТП в Одессе: один погиб, четверых госпитализировали. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево.

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