На Николаевщине грузовик почты столкнулся с микроавтобусом, один водитель погиб
На Николаевщине микроавтобус столкнулся с грузовиком почты, в результате чего последняя перевернулась в кювет. В результате ДТП погиб один из водителей, другой - госпитализирован.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.
ДТП произошло 15 апреля на рассвете на автодороге Н-11 "Николаев-Днепр" вблизи села Михайло-Ларино недалеко от Николаева.
Очевидцы сообщили о том, что произошло столкновение автомобиля Fiat Scudo и грузового автомобиля Foton (почта), - сообщили в ГСЧС.
На месте выяснилось, что "в результате происшествия водитель первого транспортного средства от полученных травм скончался на месте". Его заблокировало деформированными элементами кабины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшего.
Водитель второго автомобиля каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
Как сообщалось, вчера произошло смертельное ДТП в Одессе: один погиб, четверых госпитализировали. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево.