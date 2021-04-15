На Николаевщине грузовик почты столкнулся с микроавтобусом, один водитель погиб

Водитель почтовой машины госпитализирован

Водитель почтовой машины госпитализирован

Фото ГСЧС

На Николаевщине микроавтобус столкнулся с грузовиком почты, в результате чего последняя перевернулась в кювет. В результате ДТП погиб один из водителей, другой - госпитализирован.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

ДТП произошло 15 апреля на рассвете на автодороге Н-11 "Николаев-Днепр" вблизи села Михайло-Ларино недалеко от Николаева.

Очевидцы сообщили о том, что произошло столкновение автомобиля Fiat Scudo и грузового автомобиля Foton (почта), - сообщили в ГСЧС.

На месте выяснилось, что "в результате происшествия водитель первого транспортного средства от полученных травм скончался на месте". Его заблокировало деформированными элементами кабины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшего.

Водитель второго автомобиля каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Как сообщалось, вчера произошло смертельное ДТП в Одессе: один погиб, четверых госпитализировали. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево.