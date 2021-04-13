На Львівщині через підпал сухостою згоріли три автобуси

Загиблих та постраждалих немає

Загиблих та постраждалих немає

Фото: Facebook

У Львівській області на автобазі через підпал сухої трави згоріли три автобуси. На момент прибуття пожежників до місця події автобуси були повністю охоплені вогнем.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Рятувальники зазначили, що поблизу площі, де стояли автобуси, горіла суха трава. Вогонь пошкодив автобуси: "Volkswagen LT 46", "Стрий авто АО 756" та "Mercedes 611". Також згоріла суха трава на площі 100 м 2.

Вогнеборцям вдалось запобігти перекиданню вогню на поруч розташований один вантажний автомобіль з двома напівпричепами та врятувати його від знищення вогнем.

До ліквідації пожежі залучалось 6 осіб особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Нагадаємо, раніше у Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.