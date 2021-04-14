Смертельне ДТП в Одесі: один загинув, чотирьох госпіталізували

Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і в'їхав у дерево

Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і в'їхав у дерево

Фото: Нацполіція

В ніч з вівторка на середу 14 квітня, в Одесі на Люстдорфській дорозі сталося смертельне ДТП, в результаті якого одна людина загинула, а ще четверо були доставлені в лікарню у важкому стані.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції області. Відомо, що автомобіль Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини кілька разів перевернувся та полетів всередину двору будинку №88б, де врізався в дерева. Попередньо відомо, що водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. В салоні всього було п’ятеро чоловіків. Один із них загинув, інших забрала "швидка", - повідомили в поліції. На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють особи постраждалих та обставини події. Нагадаємо, у Києві під суд підуть шахраї, які підробляли сертифікати для розмитнення авто.

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