08:59  14 квітня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 14 тисяч нових випадків
10:46  14 квітня
Ліквідація ОАСК: в суді вважають рішення Зеленського спробою переходу на зовнішнє управління
08:11  14 квітня
На Донбасі загострення: загинув військовослужбовець, трьох бійців поранено
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2021, 09:44 31

Смертельне ДТП в Одесі: один загинув, чотирьох госпіталізували

14 квітня 2021, 09:44 31
Читайте также на русском языке
Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і в'їхав у дерево
Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і в'їхав у дерево
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В ніч з вівторка на середу 14 квітня, в Одесі на Люстдорфській дорозі сталося смертельне ДТП, в результаті якого одна людина загинула, а ще четверо були доставлені в лікарню у важкому стані.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Відомо, що автомобіль Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини кілька разів перевернувся та полетів всередину двору будинку №88б, де врізався в дерева.

Попередньо відомо, що водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. В салоні всього було п’ятеро чоловіків. Один із них загинув, інших забрала "швидка", - повідомили в поліції.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють особи постраждалих та обставини події.

Нагадаємо, у Києві під суд підуть шахраї, які підробляли сертифікати для розмитнення авто.

Одеса транспорт ДТП смерть аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua