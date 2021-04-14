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14 квітня 2021, 12:30 1097

На столичному Подолі виявили підозрілий предмет

14 квітня 2021, 12:30 1097
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На місці працює поліція та вибухотехніки
На місці працює поліція та вибухотехніки
Фото з відкритих джерел
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У столиці України поблизу будівлі на вулиці Вишгородській виявили підозрілий предмет.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції, на місце направили кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу, пише RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про виявлення підозрілого предмета надійшло до поліції сьогодні вранці. Оперативний черговий направив на місце події кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

"Наразі на місці працюють працівники профільних служб. Дане повідомлення зареєстроване у Журналі заяв та повідомлень про злочини Подільського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві біля метро затримали чоловіків із бойовими гранатами.

Україна Київ вибух поліція правоохоронці

 
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