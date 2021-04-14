На столичному Подолі виявили підозрілий предмет
У столиці України поблизу будівлі на вулиці Вишгородській виявили підозрілий предмет.
Як повідомили у прес-службі Національної поліції, на місце направили кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу, пише RegioNews.
Зазначається, що повідомлення про виявлення підозрілого предмета надійшло до поліції сьогодні вранці. Оперативний черговий направив на місце події кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.
"Наразі на місці працюють працівники профільних служб. Дане повідомлення зареєстроване у Журналі заяв та повідомлень про злочини Подільського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Києві біля метро затримали чоловіків із бойовими гранатами.