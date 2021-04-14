У Миколаївській області затримали на хабарі посадовця Держспоживслужби

Для отримання хабаря, як посередницю, він залучив свою знайому

Для отримання хабаря, як посередницю, він залучив свою знайому

Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали на хабарі посадовця Миколаївського обласного управління Держспоживслужби. Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.

Посадовець вимагав 2 тисячі доларів неправомірної вигоди від місцевого бізнесмена: за ці гроші він обіцяв не втручатися в підприємницьку діяльність. Для отримання хабаря, як посередницю він залучив свою знайому.

Її затримали після того, як вона отримала обумовлену суму неправомірної вигоди. Гроші вилучили на місці.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали й головного фігуранта - одного із посадовців Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру. Він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.