В Україні ще дві області можуть потрапити до "червоної" зони

В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19

В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19

Фото з відкритих джерел

Черкаська та Донецька області відповідають потраплянню в "червону" зону карантину.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я, пише RegioNews. Так, у Донецькій області перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - за останні три дні цей показник становить 21%, 21,5% та 22% при нормі 20%. Також перевищено показник госпіталізацій - 73,9, 75,5 і 76,1 при нормі 60. Ці ж показники перевищені і в Черкаській області - 22,9%, 25% і 23,2%, а також 92,3%, 91,8% і відповідно 89,7%. Нагадаємо, що в Україні за добу виявили понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу.

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