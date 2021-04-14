В Україні ще дві області можуть потрапити до "червоної" зони
В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19
В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19
Черкаська та Донецька області відповідають потраплянню в "червону" зону карантину.
Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я, пише RegioNews.
Так, у Донецькій області перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - за останні три дні цей показник становить 21%, 21,5% та 22% при нормі 20%.
Також перевищено показник госпіталізацій - 73,9, 75,5 і 76,1 при нормі 60. Ці ж показники перевищені і в Черкаській області - 22,9%, 25% і 23,2%, а також 92,3%, 91,8% і відповідно 89,7%.
Нагадаємо, що в Україні за добу виявили понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік