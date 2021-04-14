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14 квітня 2021, 10:59 10

В Україні ще дві області можуть потрапити до "червоної" зони

14 квітня 2021, 10:59 10
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В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19
В цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Черкаська та Донецька області відповідають потраплянню в "червону" зону карантину.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я, пише RegioNews.

Так, у Донецькій області перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - за останні три дні цей показник становить 21%, 21,5% та 22% при нормі 20%.

Також перевищено показник госпіталізацій - 73,9, 75,5 і 76,1 при нормі 60. Ці ж показники перевищені і в Черкаській області - 22,9%, 25% і 23,2%, а також 92,3%, 91,8% і відповідно 89,7%.

Нагадаємо, що в Україні за добу виявили понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу.

Україна карантин МОЗ область зона

 
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