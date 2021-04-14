На Буковині зафіксували спалах африканської чуми у свиней

У фермерському господарстві за одну ніч загинуло 440 цих тварин

У фермерському господарстві за одну ніч загинуло 440 цих тварин

Фото з відкритих джерел

У фермерському господарстві на Буковині стався масовий спалах африканської чуми. 21 тисячу свиней мають забити та утилізувати.

Про це повідомила начальниця Держпродспоживслужби Чернівецької області Анжела Косован, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

У селі Котелеве колишнього Новоселицького району в одному з приватних фермерських підприємств стався масовий спалах африканської чуми. За одну ніч там померло 440 свиней.

За попередню ніч не стало 440 голів свиней: серед них молодняк і свиноматки. Надзвичайно стрімке поширення. У лабораторії вже підтвердили африканську чуму, - зазначила Анжела Косован.

Сьогодні, 14 квітня, відбулося засідання комісії під головуванням заступника голови Чернівецької ОДА, на якій визначили план подальших дій, щоб запобігти поширенню чуми. Відтак, мають забити усіх свиней господарства, це 21 тисяча голів. Потім їх мають утилізувати. Фахівці кажуть, що це надзвичайно велика кількість. Працюватимуть над цим спільно з підприємством. Звідки на фермі вірус – поки не відомо.

Зазвичай це інфікування від диких тварин, зокрема від диких кабанів. Але могли й з кормами занести, чи навіть працівники. Це все будуть досліджувати. До нас їде комісія з Києва. Це вперше такий масовий випадок, - розповіла Анжела Косован.

Відтепер у трикілометровій зоні від села Котелеве введений карантин. А зона в радіусі 10 кілометрів перебуватиме під наглядом, таке рішення затвердила комісія.

Як повідомлялося, 18 лютого на Київщині запровадили карантин через спалах пташиного грипу. У зону спостереження потрапили міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Коцюбинське.

У січні Миколаївська область була визнана загрозливою зоною через пташиний грип. Через це торгові партнери ЄС та іще 15 країн світу обмежили експорт птиці та продукції птахівництва з України.