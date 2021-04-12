На Закарпатті відновили навчання у початкових класах школи
Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки
Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки
Починаючи з понеділка, 12 квітня, у школах Ужгороду відновлять очне навчання для школярів 1-4 класів.
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Ужгородської міської ради на сторінці у Facebook.
В Ужгороді з понеділка, 12 квітня, відновлюється повноцінний навчальний процес для школярів 1-4 класів. Учні 5-11 класів залишаються поки на дистанційному навчанні - відповідно до обмежень" червоного "рівня епідемічної небезпеки, які зараз продовжують діяти в Закарпатті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 11 квітня Закарпатська область виходить з "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
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