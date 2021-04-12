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12 квітня 2021, 09:26 33

На Закарпатті відновили навчання у початкових класах школи

12 квітня 2021, 09:26 33
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Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки 
Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки 
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з понеділка, 12 квітня, у школах Ужгороду відновлять очне навчання для школярів 1-4 класів.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Ужгородської міської ради на сторінці у Facebook.

В Ужгороді з понеділка, 12 квітня, відновлюється повноцінний навчальний процес для школярів 1-4 класів. Учні 5-11 класів залишаються поки на дистанційному навчанні - відповідно до обмежень" червоного "рівня епідемічної небезпеки, які зараз продовжують діяти в Закарпатті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 11 квітня Закарпатська область виходить з "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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