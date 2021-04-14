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14 квітня 2021, 09:39 6

"Укрзалізниця" відновлює пасажирське сполучення між Львовом і Ужгородом

14 квітня 2021, 09:39 6
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Воно було зупинено понад рік тому
Воно було зупинено понад рік тому
Фото з відкритих джерел
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Між Львовом і Ужгородом відновлять курсування регіонального поїзда № 829/830. Рух потягу було зупинено понад рік тому.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода у 05:13 щодня, окрім середи. Прибуття у Львів - о 10:59. Зворотний рейс зі Львова відправлятиметься щодня, крім вівторка о 16:37, прибуваючи в Ужгород о 22:22.

Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, зупинний пункт Опорець, Воловець, Свалява, о. п. Карпати, Мукачево, Батєво, Чоп. Вартість проїзду становитиме до 75 гривень.

Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів до Закарпаття.

Україна Укрзализныця Львів Ужгород Закарпаття

 
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