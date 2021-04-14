"Укрзалізниця" відновлює пасажирське сполучення між Львовом і Ужгородом
Воно було зупинено понад рік тому
Воно було зупинено понад рік тому
Між Львовом і Ужгородом відновлять курсування регіонального поїзда № 829/830. Рух потягу було зупинено понад рік тому.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Поїзд відправлятиметься з Ужгорода у 05:13 щодня, окрім середи. Прибуття у Львів - о 10:59. Зворотний рейс зі Львова відправлятиметься щодня, крім вівторка о 16:37, прибуваючи в Ужгород о 22:22.
Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, зупинний пункт Опорець, Воловець, Свалява, о. п. Карпати, Мукачево, Батєво, Чоп. Вартість проїзду становитиме до 75 гривень.
Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів до Закарпаття.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік